Мособлгаз создал условия для газификации инвестиционного проекта в Луховицком районе

Построенный газопровод позволит газифицировать объекты инвестиционного проекта "Тепличный комбинат по производству плодоовощной продукции" (вторая и третья очереди строительства). Комбинат обеспечит рабочими местами 120 человек.
"До конца этого года мы создадим условия для подключения к газу еще шести инвестиционных проектов в городском округе Дубна, Сергиево-Посадском, Серпуховском и Одинцовском районах", – сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. Об объектах программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разделе "Карта газификации Московской области" на сайте www.mosoblgaz.ru.
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