В Москве пройдет ежегодная конференция по поисковой оптимизации
Программа конференции включает доклады о разработке стратегии продвижения, выстраивании SEO-команды, технической работе над сайтом и особенностях подготовки контента. Слушатели узнают обо всех этапах продвижения бизнеса в интернете, познакомятся с новыми инструментами, получат бесплатный аудит сайта и примут участие в мастер-классах и практикумах.
Докладчиками выступят эксперты из поисковых систем и крупных интернет-компаний. Сотрудники Яндекса, Google, Mail.ru расскажут о том, как работают поисковики и почему одни сайты выходят в ТОП, а другие нет. Представители компаний-лидеров рынка поделятся своим опытом и представят интересные кейсы из практики российского бизнеса.
В рамках конференции пройдет круглый стол, на котором эксперты и слушатели из зала обсудят самые актуальные вопросы и проблемы продвижения сайтов в поисковых системах. Какие алгоритмы используют поисковые машины, какие существуют методы повышения позиции в выдаче, как писать правильные тексты для сайтов. Участники конференции смогут познакомиться с актуальными тенденциями отрасли и поговорить о методах работы с сайтами.
Интересные доклады, новые знания, лайфхаки и полезные знакомства – все это ждет гостей Optimization-2017!
Подробная информация на сайте.
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