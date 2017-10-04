Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в г. о. Шаховская и Воскресенском районе

Строительство объектов программы газификации в вышеназванных населенных пунктах позволит обеспечить газом более 600 местных жителей. "До конца года в городском округе Шаховская мы планируем построить газопроводы еще в трех населенных пунктах: селе Белая Колпь и деревнях Коросткино и Новомихайловское. А в Воскресенском районе – в поселке Сетовка. Таким образом будут созданы условия для газификации в общей сложности более тысячи местных жителей", – рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Об объектах программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разделе "Карта газификации Московской области" на сайте www.mosoblgaz.ru.
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