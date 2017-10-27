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CONTRFASHION: авангардную моду представили в Москве

Фото: CONTRFASHION / Александр Райко
24 октября в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялся 12-й показ нашумевшего проекта CONTRFASHION. На этот раз публике были представлены три новых имени авангардной моды, три молодых и амбициозных бренда со своей уникальной концепцией и идеологией.
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Открыла показ специально созданная для девушек-художников коллекция “Искусство взаимодействия” модельера Nata Gamurar. Куртки и жилеты "оверсайз", платья, комбинезоны, брюки и юбки из неопрена созданы по основным правилам супрематизма – концепции, разработанной для живописи и графики.

Фото: CONTRFASHION / Анна Иванцова

Статичные фигуры полны динамики благодаря цветовому решению. Оттенки чистые, природные, перекликающиеся с картинами Казимира Малевича (ярко-желтый, травяной, черный цвета), а также с современными модными тенденциями (бургунди и глубокий синий).

Фото: CONTRFASHION / Александр Райко

Образ творческой героини коллекции дополнили специально разработанные для показа картины известного художника-портретиста Фаза Кузиева. Они помогли еще больше раскрыть идею и нагляднее показать, что такое "искусство взаимодействия" моды и живописи.

Фото: CONTRFASHION / Александр Райко

Дизайнер Valeria Delski обратилась в своей коллекции к антиутопическому “дивному миру” моды. Сочетание хорошо тянущихся тканей, способных передать эффект второй кожи, и твердых формоустойчивых материалов, имитирующих экзоскелеты, передает основную концепцию – победу истинной природы человека над роботом.

Фото: CONTRFASHION / Анна Иванцова

В начале дефиле преобладают черные, серые тона, свойственные механизмам и техническим сооружениям, имитрирующий блеск металла серебристый цвет. Однако уже к середине коллекции палитра светлеет и в финале мы видим бежевые, розовато-золотистые и белые оттенки, исходно ассоциирующиеся с природной красотой человека.

Фото: CONTRFASHION / Анна Иванцова

Дух дикой природы и волнующую эстетику гор передала на подиум брутальная и лаконичная коллекция дизайнеров Tata-Polina & Dima Kamma "As a Mountain". Платья и туники из принтованного хлопчато-бумажного трикотажа, оригинальные топы и необычные юбки, брюки с отстрочкой и современным кроем, жилеты квадратичной формы из искусственной кожи и корсажной сетки с использованием декора из металлической фурнитуры искусно дополнили аксессуары в виде головных уборов из фетра, неопрена и искусственной кожи.

Фото: CONTRFASHION / Анна Иванцова

Главными элементами образов стали брутальные верхние плечевые изделия (oversize) из хлопчато-бумажной джинсы с оригинальными рисунками, выполненными вручную и декорированные шнуром из искусственной кожи.

Фото: CONTRFASHION / Александр Райко

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