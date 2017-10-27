В прокат выходит полнометражный фильм Элины Суни "Мой лучший друг"
Факты о фильме
Постановочный проект был создан в 2012 году: выбраны места съемок, утверждены актеры, но обстоятельства сложились так, что съемки стартовали только 31 мая 2016 года.
Температура на полуострове Мангышлак во время съемок достигала +64, а в последний съемочный день резко упала, почти до минусовой. Съемочный процесс несколько раз прерывали песчаные бури. Техника отказывала, а актеры отрабатывали дубль за дублем – нелегко было всем, особенно главной героине – ее косы весили около полутора килограммов.
Консультировали картину по части турбиностроения преподаватели Брянского Технического университета. Абсолютно точные чертежи изготовили для кадра студенты-чертежники. Почти все производственные интерьеры сняты на Брянском механическом заводе, многие из них были подготовлены к уничтожению, как ветхий фонд, и после окончания съемок взорваны.
Синопсис
Лучший студент курса, талант и красавец Андрей Артамонов совершенно неожиданно проваливает защиту курсовой. В шестидесятые годы научно-технические разработки студентов часто внедрялись в производство, и идея Артамонова вполне могла бы стать прогрессивным открытием в газовой промышленности. Однако гордость и самолюбие не позволяют ему признать очевидные ошибки: он выбрасывает чертежи и забывает об этой работе. Но через четыре года после окончания института судьба заставит его не только вспомнить о выброшенных в мусор чертежах, но и сделать сложнейший выбор – либо блестящая карьера в Москве, либо три пожелтевших листа бумаги.
История курсовой Андрея Артамонова становится проверкой на прочность, испытанием чувств. Ведущий специалист, главный конструктор огромного предприятия, признанный лидер, оказывается втянутым в совершенно ничего не значащую для него историю гибели однокурсника Сергея Бондаря. Настолько не значащую, что он с трудом вспоминает, что такой на курсе вообще существовал. Гибель нелепого Бондаря поначалу даже раздражает Андрея – погиб невпопад, не вовремя, именно тогда, когда Андрей отмечает свое назначение на высокий пост. Впрочем, Бондарь всё всегда делал невпопад – только об этом теперь думает Андрей, именно это мешает ему спать, именно это заставит его принять, может быть, самое сложное и важное решение в жизни. Гибель Бондаря и забытая студенческая работа навсегда изменят судьбу Андрея.
В РОЛЯХ:
Маргарита Кутовая – Айнур – главная роль
Юрий Поляк – Андрей Артамонов – главная роль
Владимир Ильин – Лыков – главная роль
Людмила Дмитриева – жена Лыкова
Антон Капанин – Сергей Бондарь
Анастасия Пронина – Татьяна
Кира Тё – Марина
Денис Варенов – Дмитрий Калинин
Дмитрий Файнштейн – физик
Режиссер и сценарист: Элина Суни
Продюсер: Андрей Тетёркин, Галина Шаталова
Оператор: Сергей Кулишенко
Композитор: Александр Григорьев
Художник: Аурелия Родевальд, Ирина Мотыль
Монтаж: Алексей Миклашевский
Жанр: драма, история
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