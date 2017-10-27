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Пресс-релизы

В КЗ им. П.И. Чайковского пройдет заключительный концерт фестиваля "Музыка Земли"

Фото: vk.com/muzikazemli
4 ноября в Концертном зале им. П.И. Чайковского состоится Заключительный гала-концерт Третьего всероссийского фестиваля-конкурса "Музыка Земли". Организатором фестиваля выступил Фонд "Культурных и социальных коммуникаций "Амадеус" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Автор идеи и художественный руководитель музыкального форума – Заслуженный артист России, пианист Борис Березовский.
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Третий всероссийский фестиваль-конкурс "Музыка Земли" стартовал в Москве в День России 12 июня. На сегодняшний день в нем принимают участие 308 творческих коллективов и солистов разных возрастов из 79 регионов РФ. Участники конкурса – профессиональные и любительские коллективы, а также отдельные исполнители фольклорного, вокального, и инструментального жанров. Среди них – ансамбли, хоры народной песни, семейные коллективы, духовые оркестры и оркестры народных инструментов.

На протяжении 5 месяцев проведения фестиваля шла напряженная творческая работа. Теперь, экспертному жюри предстоит определить победителей в пяти основных номинациях. Оценивать жюри будет мастерство исполнения и артистизм участников, художественную ценность репертуара, качество обработки и стилизации произведения, а также насколько точно отражен национальный материал и его характерные региональные особенности. Большое внимание будет уделено костюмам участников, реквизиту и использованию традиционных музыкальных инструментов. В финал выйдут 15 участников, включая победителей интернет-голосования.

Фото: vk.com/muzikazemli

"Музыка – фольклорная и классическая – это интернациональный язык, позволяющий расширить границы общения. В мире огромное количество людей, которые любят, слушают и тот, и другой формат. А мы предоставляем им уникальную площадку для диалога и общения на темы академической и народной музыки… Увеличить общение на языке фольклорной и академической музыки с поколением будущего, молодежью – это одна из важнейших задач фестиваля. Молодые смело экспериментируют, сочетая фольклор, этнические музыкальные традиции, классическое и академическое звучание с новыми музыкальными стилями и направлениями", – рассказал продюсер фестиваля "Музыка Земли" Антон Калинкин.

Заключительный этап всероссийского музыкального форума, объединившего на своей площадке не только академическую музыку и национальный фольклор, но и музыкантов различных этнических групп, населяющих нашу необъятную страну, символично состоится в День народного единства России, еще раз напомнив о многогранности и богатстве российского культурного наследия .

В гала-концерте примут участие коллективы-финалисты конкурса, гости фестиваля – профессиональные ансамбли классической и народной музыки, а также лауреаты прошлых лет.

В программе гала-концерта – презентации новых музыкальных композиций, авторских программ и неожиданных дуэтов. Одна из таких премьер – симфоническое произведение Кузьмы Бодрова    в исполнении камерного оркестра "Гнесинские виртуозы" (дирижер – Михаил Хохлов), солист Айдар Салахов (баян).

Как отметил художественный руководитель фестиваля пианист Борис Березовский: "Звучащая на фестивале музыка – как многонациональный фольклор республик России, так и созданная на основе фольклора академическая музыка – обрела поклонников в разных странах мира. Фактически фестиваль "Музыка Земли" из всероссийского превратился в международный, если учесть и его поклонников со всего мира, и участников гала-концерта из Швеции и Японии, и экспертов из Франции и Японии… И ещё радостно, что фольклористы российской земли вдохновляют современных композиторов на создание новых произведений с народными мелодиями и ритмами. На нашем фестивале уже прозвучали премьеры симфонических сочинений Александра Чайковского, Кузьмы Бодрова, Ольги Викторовой, Игоря Райхельсона, а это значит, что фольклор продолжает жить в академической музыке и обогащать её".

Фото: vk.com/muzikazemli

Кульминацией последнего дня фестиваля станет объявление итогов и награждение победителей конкурса по пяти основным номинациям. Совместно с ГРК "Радио России" будет учреждена специальная номинация, победитель которой получит возможность представлять Россию на Международном Фолк-фестивале "Еврорадио" в 2018 году – одном из важнейших мероприятий Европейского Вещательного Союза, ежегодно проводимого с 1980 года в разных странах Европы.

Заключительный этап фестиваля 4 ноября предварят отборочные концерты, которые пройдут в Прокофьевском зале Центрального музея музыкальной культуры 1, 2, 3 ноября 2017 года (начало в 15:00).

Начало гала-концерта в 19:00

Тверская ул., 31/4 Концертный зал им. П.И. Чайковского.

О фестивале "Музыка Земли":

Всероссийский фестиваль-конкурс "Музыка Земли" зародился в 2015 году. Начиная с момента своего основания, фестиваль сталтворческой площадкой для сохранения единого культурного пространства и укрепления межрегионального культурного сотрудничества, стабильности и консолидации народов на основе общего интереса к российской культуре. Его цели и задачи - поддержка и сохранение нематериального культурного наследия народов России, сохранение и возрождение самобытной культуры и традиционных духовных ценностей, вовлечение в творческое культурное пространство людей разных национальностей, верований и политических убеждений через объединение профессионального классического искусства и народных традиций.

В экспертное жюри фестиваля в 2016 году вошли видные деятели искусств России и мира, исследователи народного фольклора, продюсеры в области народной и классической музыки:

Председатель экспертного жюри, Заслуженный артист России, пианист, художественный руководитель фестиваля "Музыка Земли" – Борис Березовский, Статс-секретарь-заместитель Министра культуры Российский Федерации – Александр Журавский, руководитель мужского хора Московской патриархии "Древнерусский распев" – Анатолий Гринденко, руководитель Ансамбля древнерусской духовной музыки "Сирин" – Андрей Котов, музыкальный продюсер, импресарио, президент "KAJIMOTO" – Масахидэ Кажимото (Япония), педагог, заведующая кафедрой хорового и сольного народного пения РАМ им. Гнесиных – Марина Медведева, музыкальный продюсер, импресарио, автор идеи международного фестиваля "Безумный день" в Нанте – Рене Мартен (Франция), этнограф, композитор, эксперт в области народной музыки, участник творческого проекта "Этносфера" – Сергей Старостин.

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