Братья Сафроновы представят главное магическое шоу страны

В канун 2018 года лучшие иллюзионисты России Братья Сафроновы на сцене КЗ "Stadium" представляют зрителям главное магическое шоу страны – захватывающий фантастический детектив "Следствие ведет волшебник".

Новое шоу Главных Волшебников не имеет мировых аналогов и бесспорно станет знаковым Событием в сфере зрелищных представлений. Стать первыми зрителями сказки – это уникальная возможность погрузится в завораживающий мир иллюзий, магии и волшебства, без которых невозможно представить себе новогодние праздники.

В 2017 году новогоднее шоу "Молния" Братьев Сафроновых получило награду как "Лучшее иллюзионное шоу страны" (Fashion TV), и нет сомнений, что и новое представление для детей и взрослых "Следствие ведет волшебник" станет еще зрелищнее и войдет в топ рейтинга "Новогодние елки Москвы 2018". На этот раз Братья Сафроновы представляют захватывающий фантастический детектив.

В основе сюжета история, произошедшая в Лондоне в начале 20 века. Однажды, во время выступления иллюзиониста Макса Уинтера, таинственным образом исчезает его ассистентка. Все подозрения падают на конкурентов, которые хотят вымогательством узнать его невероятные секреты.

В дело вступают профессионал своего дела – Детектив Барнс и сумасшедший Профессор-изобретатель Копперстоун. С помощью найденных улик, они определяют, что в похищении замешаны неизвестные магические силы...

Максу Уинтеру предстоит решить сложную головоломку событий, прежде чем он попадет в загадочный волшебный мир и столкнется с главным Злодеем в Фантастической Битве!

Персонажи сказки вместе со зрителями телепортируются в другую реальность, в которой смогут с легкостью парить над сценой, читать мысли друг друга, заставлять предметы передвигаться в пространстве, ходить по стенам, путешествовать в пространстве и времени! Не важно, кто Вы, какой профессии, социального статуса и сколько вам лет, зрители разных возрастов откроют для себя новые невероятные ощущения!

Магическое представление Братьев Сафроновых – это современное иллюзионное шоу для всей семьи с новыми технологиями, невероятными спецэффектами и захватывающей историей!

Благодаря своему таланту и многолетнему опыту, Сафроновы создают шоу, которые удивляют и детей, и взрослых, и даже самых закоренелых скептиков.

В 2015 году на престижном международном иллюзионном фестивале "Wizard Trophy" Братья Сафроновы получили 1 МЕСТО в номинации "Лучшая большая иллюзия в мире" и премию "За вклад в жанр иллюзии".

Сафроновы умеют то, что другим кажется фантастикой. Их имена известны далеко за пределами нашей страны. В 2008 году по версии журнала Forbes Братья Сафроновы названы "Иллюзионистами № 1 в России".

Сотни тысяч поклонников в разных городах ежегодно ждут очередной встречи с этими обаятельными и загадочными братьями, творящими чудеса прямо наших на глазах. Их концерты и шоу посетили уже более 5 миллионов детей и взрослых по всему миру! Посещать их новогодние мероприятия стало хорошей традицией для многих зрителей. Приходите и вы всей семьей на новое шоу "Следствие ведет волшебник"!