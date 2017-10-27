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К "Луховицким овощам" подвели газопровод

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов и глава Мособлгаза Дмитрий Голубков проинспектировали введенный в эксплуатацию газопровод, построенный для подключения к газу тепличного комбината ООО "Луховицкие овощи". Объект сдан в эксплуатацию в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года".
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"Развитие индустриальных парков на территории Подмосковья, как действующих, так и строящихся – одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Московской области Андреем Воробьевым. По его поручению мы изменили подход к программе газификации и для поддержки крупных инвестиционных проектов ввели такой институт как заключение инвестиционных соглашений и реализация со стороны области инфраструктуры за счет областной программы газификации. Построенный газопровод к луховицкому комбинату готов обеспечить газом данную инвестиционную площадку – мы создали все условия. Осталось дело за инвесторами, чтобы они реализовали те обязательства, которые заложены в инвестиционном соглашении", – отметил глава Минэнерго.

"Газопровод протяженностью 12,5 километра был построен в кратчайшие сроки – за пять месяцев. Благодаря нему появилась возможностьгазифицировать объекты инвестиционного проекта "Тепличный комбинат по производству плодоовощной продукции", которые пока находятся на этапе строительства. Теперь мы с нетерпением ждем, когда потребитель будет готов к отбору газа", – рассказал глава Мособлгаза.

До конца этого года Мособлгаз построит еще пять газопроводов для газоснабжения инвестиционных площадок в Сергиево-Посадском, Серпуховском и Одинцовском районах". В 2016 году были завершены строительно-монтажные работы в 4 индустриальных парках в г. о. Подольск, Солнечногорском и Коломенском районах.

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