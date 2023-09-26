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Вторник 26 сентября

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Воробьев проверил работы по модернизации водоснабжения подмосковного Воскресенска

Воробьев проверил работы по модернизации водоснабжения подмосковного Воскресенска
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реконструкции водоснабжения в микрорайоне "Лопатинский" Воскресенска. 70% водопроводных сетей микрорайона уже заменены, 15 тысяч человек будут обеспечены непрерывным водоснабжением.

«Здесь долгое время в устаревшем жилом фонде были проблемы с получением тепла и качественной воды. ВЗУ – это очень важная тема. Я здесь для того, чтобы проблема была решена, пообещать тепло, воду и извиниться за неудобства», – заявил Воробьев.

Отмечается, что на данный момент уже проведена замена труб на улице Андреса, где также осуществляется подключение к жилым домам. Ремонт планируют завершить до конца октября.

В свою очередь, гендиректор ГУП МО «КСМО» Игорь Берняков подчеркнул неотложность замены изношенных труб и уверенность в оперативном решении проблемы подачи воды в дома

Губернатор проверил ход реконструкции инженерной инфраструктуры систем водоснабжения в Воскресенске. Фото: Константин Семенец

Жители микрорайона «Лопатинский» Воскресенска довольны проходящими работами и надеются на скорое улучшение водоснабжения. В округе уже готовятся к запуску станции обезжелезивания мощностью 240 м³/час и обновлению водопроводных сетей на других проблемных участках.

Наиболее значительное улучшение ситуации с водоснабжением в Воскресенке ожидается к 2027 году. Изменения затронут 106 тысяч человек.

Во время общения с местными жителями Воробьев обратил внимание на следующий этап капитального ремонта домов и уборку дворовых территорий, подчеркнув важность взаимопонимания для решения проблем.

26 сентября 2023, 17:47
Губернатор проверил ход реконструкции инженерной инфраструктуры систем водоснабжения в Воскресенске. Фото: Константин Семенец

Московская область первой в России запустила онлайн-сервис, предоставляющий полную информацию о недвижимости

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В Мытищах проходит VIII фестиваль национальных культур "Подмосковье – территория дружбы"

В Мытищах проходит VIII фестиваль национальных культур "Подмосковье – территория дружбы"
Мероприятие организовано министерством информационных и социальных коммуникаций при поддержке администрации Мытищ. Фестиваль представляет разнообразие культур и искусств, включая исполнение традиционных песен и танцев, выставку искусств и мастер-классы. Одним из ярких моментов фестиваля стала выставка национального прикладного творчества, представляющая культуры русских, дагестанцев, татар, мордвы, армян, и азербайджанцев.

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Андрей Воробьёв: в Московской области застраховали всех работников скорой помощи

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Андрей Воробьев открыл образовательный кластер в Подмосковье на базе технолицея им. В.И. Долгих

Андрей Воробьев открыл образовательный кластер в Подмосковье на базе технолицея им. В.И. Долгих
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, внук ветерана Великой Отечественной войны Владимир Долгих и президент "Норникеля" Владимир Потанин поздравили учеников с открытием нового образовательного кластера – школы на 960 мест и детского сада на 320 мест. «Я хочу всем ребятам – и первоклашкам, и тем, кто будет заканчивать в этом году, пожелать получать удовольствие от учебы.

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