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Пятница 1 сентября

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Андрей Воробьев открыл образовательный кластер в Подмосковье на базе технолицея им. В.И. Долгих

Андрей Воробьев открыл образовательный кластер в Подмосковье на базе технолицея им. В.И. Долгих
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев, внук ветерана Великой Отечественной войны Владимир Долгих и президент "Норникеля" Владимир Потанин поздравили учеников с открытием нового образовательного кластера – школы на 960 мест и детского сада на 320 мест.

«Я хочу всем ребятам – и первоклашкам, и тем, кто будет заканчивать в этом году, пожелать получать удовольствие от учебы. Мы постараемся вместе с родителями сделать так, чтобы вы с радостью бежали в школу. Ведь сам по себе учитель, какой бы он гениальный и талантливый не был, не может дать такой результат, который он дает вместе с родителями», – сказал Воробьев на линейке.

Глава «Норникеля» заявил, что компания старается поддерживать самые передовые образовательные инициативы. Основная задача – получение детьми необходимых навыков и знаний.

«Школьникам важно не просто учиться, но и иметь пример для подражания – будь то родители, учителя или основатель Технолицея Владимир Долгих», – добавил Потанин.

Губернатор в новом образовательном кластере на базе техлицея им. В.И. Долгих. Фото: Дмитрий Белицкий

Учеников поздравил внук советского государственного деятеля, чьим именем назван технолицей, Владимир Долгих. Он пожелал детям обрести здесь второй дом, раскрыть таланты и обрести новых друзей.

Отмечается, что в этом году в лицей зачислено 783 ребенка из 17 регионов России. Победителям регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады здесь будут предоставлять стипендии, полностью покрывающие обучение.

Образование в Технолицее получают на трех языках – русском, английском и китайском. Тут изучают программирование, робототехнику, киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность, беспилотные технологии.

1 сентября 2023, 17:53
Губернатор в новом образовательном кластере на базе техлицея им. В.И. Долгих. Фото: Дмитрий Белицкий

Андрей Воробьев: более 260 тысяч юных жителей Подмосковья провели лето в оздоровительных лагерях

Андрей Воробьев: более 260 тысяч юных жителей Подмосковья провели лето в оздоровительных лагерях
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Воробьёв доложил Путину о поддержке семей участников СВО подмосковными властями

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На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мероприятиях по поддержке семей участников СВО. Воробьев отметил, что был организован отдых на море для 1600 детей из Донбасса и семей, связанных с участниками СВО, а еще 900 человек были направлены в подмосковный лагерь «Литвиново».

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