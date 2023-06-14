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Среда 14 июня

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"Единая Россия" в Подмосковье выдвинула Андрея Воробьева кандидатом на пост губернатора

"Единая Россия" в Подмосковье выдвинула Андрея Воробьева кандидатом на пост губернатора
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Об этом на конференции "Единой России" в подмосковном Красногорске заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Действующий губернатор Московской области является компетентным, ответственным и эффективным лидером, проявившимся в решении проблем региона и заслужившим высокое доверие президента, также сообщил Турчак.

"Единая Россия" укрепляет свои позиции и остается ведущей политической силой в Московской области, активно поддерживая президента и реализуя важные проекты на федеральном и региональном уровнях, приносящие значительные изменения в качество жизни граждан, говорится в сообщении партии.

Главный принцип партии "Единая Россия" в Московской области – работа в команде губернатора для определения курса развития региона на ближайшие 5 лет.

В основе подмосковного штаба партии лежит убеждение, что только совместными усилиями можно достичь значительных положительных изменений во всех сферах жизни региона.

14 июня 2023, 18:14
Фото пресс-службы "Единой России"

Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России

Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России
В ходе мероприятия, организованного в честь Дня России, губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил выдающимся жителям региона федеральные и региональные награды. Воробьев также вручил награды участникам СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Андрей Воробьев: с 1 июля бюджетникам Подмосковья проиндексируют зарплаты

Андрей Воробьев: с 1 июля бюджетникам Подмосковья проиндексируют зарплаты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона заявил, что с 1 июля зарплаты работников социальной сферы, медицинских работников и работников культуры будут проиндексированы на 8-10%. Решение направлено на улучшение условий труда и социального благополучия указанных категорий работников и обусловлено важностью их вклада в развитие региона. "Мы понимаем, что педагоги, врачи, соцработники – особые профессии, поэтому и внимание к ним должно быть особое.

Воробьев попросил Путина поддержать проект по благоустройству Подмосковья "Парки в лесах"

Воробьев попросил Путина поддержать проект по благоустройству Подмосковья "Парки в лесах"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным попросил главу государства поддержать амбициозный проект Подмосковья по благоустройству "Парки в лесах". "И я хочу Вас попросить поддержать проект "Парки в лесах".

Андрей Воробьев: в Московской области началось парковое голосование "Улучшаем парки Подмосковья вместе"

Андрей Воробьев: в Московской области началось парковое голосование "Улучшаем парки Подмосковья вместе"
1 июня в Московской области началось парковое голосование "Улучшаем парки Подмосковья вместе", организованное региональными Министерством информационных и социальных коммуникаций и Министерством благоустройства. 1 июня в Московской области началось парковое голосование "Улучшаем парки Подмосковья вместе", организованное региональными Министерством информационных и социальных коммуникаций и Министерством благоустройства.

В Подмосковье прошел III турнир юнармейцев по стрельбе из арбалета

В Подмосковье прошел III турнир юнармейцев по стрельбе из арбалета
Соревнования "Золото ЮНАРМИИ" в память жертв локальных войн Солнечногорского отделения "Боевое братство" прошли в ФОК "Поварово" им. Б.П. Михайлова. Соревнования "Золото ЮНАРМИИ" в память жертв локальных войн Солнечногорского отделения "Боевое братство" прошли в ФОК "Поварово" им.

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