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Губернатор Воробьев представил методы поддержки участников СВО и их семей в Подмосковье

Губернатор Воробьев представил методы поддержки участников СВО и их семей в Подмосковье
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Подмосковные практики включены в Единый федеральный стандарт поддержки участников СВО и их семей, который был утвержден на заседании рабочей группы.

Среди обязательных мер поддержки – первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, а также на продленку в школах, компенсация платы за ЖКУ, освобождение от платы за детский сад, льготы по транспортному налогу и путевкам в оздоровительные лагеря, льготное питание детей участников спецоперации, которые учатся в 5-11 классах в школах или средних профессиональных образовательных учреждений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также представил заместителю председателя Совета Федерации РФ Андрею Турчаку региональный информационный центр – именно там обрабатываются все обращения, в том числе, участников СВО и их близких с горячей линии 122, почты губернатора, портала «Добродел», соцсетей, чат-бота «Мы рядом».

Андрей Воробьев рассказал, что, кроме таких мер поддержки, как бесплатное питание, запись в секцию, школу, детский сад, а также выплаты, получение удостоверения ветерана боевых действий, есть еще то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами. «Это берут на себя наши волонтеры и главы – например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», – отметил он.

Фотографии Александры Степановой

Губернатор также подчеркнул, что в Подмосковье контрактникам выплачивают по 200 тыс. рублей, помимо этого, был разработан комплекс мер для детей участников спецоперации: освобождение от платы и зачисление вне очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в школах и колледжах, продленка, свободное посещение кружков и секций. Кроме того, предусмотрена бесплатная помощь на дому для пожилых родителей, а также психологическая и юридическая консультации. Также функционирует центр реабилитации «Ясенки», где участникам СВО помогают восстанавливаться.

В Подмосковье создана сеть муниципальных центров поддержки участников спецоперации. Региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» откроется в Красногорске 1 июня – там будут применены самые инновационные практики.

16 мая 2023, 22:18
Заседание рабочей группы по вопросам поддержки участников СВО и их семей. Фотографии Александры Степановой

Андрей Воробьев: за год в Химках установят более 13 тысяч инновационных светильников

Андрей Воробьев: за год в Химках установят более 13 тысяч инновационных светильников
В подмосковных Химках в 2023 году установят более 13 тысяч российских светильников с передовыми светодиодами, максимальной защитой и теплоотводом, а также высоким уровнем устойчивости к экстремальным климатическим условиям. Общий объем инвестиций в проект превысит 550 млн рублей с учетом инфраструктурного займа от "ДОМ.РФ" под 4,5%. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Это серьёзное подспорье для регионов – механизм инфраструктурных облигаций, который правительство РФ запустило в конце 2020 года.

Губернатор Московской области с героями СВО возложил венки у стен Кремля

Губернатор Московской области с героями СВО возложил венки у стен Кремля
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В ходе рабочего поездки в Балашиху губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу только что открывшегося там пункта отбора контрактников. Центр одновременно принимает 500 человек. В нем можно оформить все необходимые документы, пройти медицинский осмотр, получить экипировку, консультацию юриста, нотариуса и банковского представителя. «Сюда уже прибывают наши добровольцы.

Специалисты ФМБА провели осмотр более 11 тысяч жителей Энергодара

Специалисты ФМБА провели осмотр более 11 тысяч жителей Энергодара
Сводные отряды Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подвели итоги очередного этапа медосмотров жителей Энергодара и сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Медики провели диспансеризацию работников ЗАЭС и всех желающих горожан.

Андрей Воробьев проверил работу новой подстанции скорой помощи в Видном

Андрей Воробьев проверил работу новой подстанции скорой помощи в Видном
В ходе рабочей поездки губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой подстанции службы скорой медицинской помощи в городе Видное и пообщался с её сотрудниками. Видновская подстанция, включая Молоковский и Развилковский посты, обслуживает жителей всего Ленинского городского округа.

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