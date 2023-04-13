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В Подмосковье робот Светлана пригласила более 110 тысяч онкопациентов на прием к врачу

В Подмосковье робот Светлана пригласила более 110 тысяч онкопациентов на прием к врачу

В Московской области запущен роботизированный проект по приглашению на прием к врачу болеющих онкологическими заболеваниями и находящихся на диспансерном наблюдении пациентов. Для этого в регионе был создан голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана.

Робот приглашает на медицинский приём, кто ранее перенёс онкологию, но более года не обращался к врачу.

Первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что для онкопациентов на диспансерном наблюдении очень важно регулярно посещать врача и контролировать своё здоровье.

"Поэтому мы запустили обзвон онкопациентов с помощью голосового помощника. В настоящий момент робот обзвонил уже более 110 тысяч человек", – добавила она.

Роботизированный подход способствует улучшению качества жизни пациентов, обеспечивая им доступ к необходимому лечению и регулярному медицинскому наблюдению.

13 апреля 2023, 18:45
Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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