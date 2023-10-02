Воробьев объявил о запуске сервиса по привлечению бизнеса в индустриальные парки Подмосковья

Электронный сервис "Начни бизнес в индустриальном парке Подмосковья" станет шестой цифровой мерой поддержки бизнеса, запущенной в регионе за последний год. Уже внедренные пять инноваций позволили создать в регионе 10 тысяч рабочих мест и привлечь более 57 миллиардов инвестиций.

«Сегодня мы ещё раз поговорим о динамике малого и среднего бизнеса, а также о практических инструментах, которые позволят нам дальше видеть рост этой очень важной сферы, которая обеспечивает устойчивость экономики. Экономический успех во многом складывается в консолидации наших усилий», – объяснил Воробьев важность поддержки предпринимательства в Подмосковье.

Губернатор также подчеркнул важность упрощения нормативных процедур, предоставления земли и налоговых льгот для новых проектов – проблем, на решение которых с прошлого года направлены пять цифровых сервисов, например, «Земля за 1 рубль» и «Земля без торгов».

Сервис «Начни бизнес в индустриальном парке Подмосковья» предназначен для производственных компаний. Он объединяет покупку или аренду земли в парках, возможность получить промышленную ипотеку, господдержку, рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Дополнительно сервис предоставляет онлайн 3D-показ инфраструктуры, что позволяет инвесторам оценить площадку без выезда на место, добавила она.

Ожидается, что сервис будет востребован, учитывая лидирующее положение Подмосковья среди регионов, имеющих индустриальные парки.

Примечательно, что малый и средний бизнес играют значительную роль в экономике Подмосковья – они обеспечивают 29% налоговых поступлений и почти четверть ВРП.

Ранее сообщалось, что, по версии Forbes Russia, 13 подмосковных городов вошли во всероссийский список лучших мест для ведения бизнеса и развитию делового климата.