Зазвездившаяся в США уроженка Саратова отчитала живущих на родине россиян: Никогда так не сможете

Американская певица Карина Купер не забывает свои корни. Вырвавшись в США из провинциального Саратова, артистка стала педагогом. Она учит не только петь, но и жить других людей.
Звездная блондинка выявила общий минус творческих россиян, которые живут у себя на родине. Условно блондинка отчитала соотечественников за зажатость и стремление производить на окружающих сугубо положительное впечатление.
"Пока вы будете думать, что у вас есть проблема, вы никогда не сможете отпустить тот факт и найти тот путь, где эта проблема станет вашей силой", — передает слова Карины Купер Пятый канал.
По мнению эмигрантки, люди зря зацикливаются на стремлении к совершенству и сознательно относят ситуации к разряду трудностей. Певица уверена, что внутреннее ощущение и образ мыслей напрямую влияют на качество жизни и успехи в делах.
Отметим, что в Саратовской области родились яркие звезды отечественного шоу-бизнеса, которые не бросили Россию ради покорения Голливуда. К ним относятся певица Валерия и Алена Апина. Кроме того, Полина Гагарина несколько лет жила в детстве в Саратове у бабушки.