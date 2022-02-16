В Петербурге проходчик погиб при проведении работ в метро

В метрополитене северной столицы России произошел несчастный случай. Сообщается, что проходчик упал с большой высоты на строящейся станции и погиб.
Рабочему было 45 лет, передает телеканал "360". По факту случившегося проводится проверка.
В метрополитене северной столицы России произошел несчастный случай. Сообщается, что проходчик упал с большой высоты на строящейся станции и погиб.
Рабочему было 45 лет, передает телеканал "360". По факту случившегося проводится проверка.
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