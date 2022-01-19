Вдову Градского ограбили Проклова слегла с инсультом Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Среда
19 января
Лента новостей
14:05
В Новосибирске подросток отравился электронной сигаретой
14:01
Роман с режиссером, внебрачный ребенок и уход из "Склифосовского": что известно об Ольге Красько
13:54
Похудевшая Брежнева рассказала о болезни
13:48
После скандала в самолете Волочкову могут арестовать
13:46
"Реальный шок": Скандально порвавшая с мужем Бородина пошла на мировую
13:41
Звезды, которые содержат своих взрослых детей: Успенская, Яковлева и не только
13:35
Пригожин разнес оскандалившуюся Волочкову: Законы должны быть одни для всех
13:26
Раскрыты подробности пожара в квартире звезды "Каменской" Воронковой: Начало капать с потолка
13:20
Друг обвинил сына Градского в вооруженном ограблении: Никто не переубедит
13:10
В Дагестане задержали банду фальшивомонетчиков
13:00
Взвывшая из-за боли Кудрявцева раскрыла забавы в постели
12:55
Сыночек мой: почерневшая от горя мать разрыдалась у гроба Зеленского
12:49
"Одной ногой на том свете": Как живет Проклова после инсульта
12:33
Устроившую скандал в самолете Волочкову вывели на чистую воду
12:31
СМИ: Назначение Поклонской на должность посла в Кабо-Верде отменено
12:30
Что положили в шикарный гроб Зеленского перед закрытием крышки
12:24
Разбудила дочь и перекрыла газ: подробности пожара в квартире звезды сериала "Каменская"
12:17
Бородатый брюнет и сын богатеньких родителей: что известно о тайном муже Дитковските
12:13
"Пойду заниматься с психологом": развод сильно ударил по Катерине Шпице
12:10
67-летнего Крутого засняли на прогулке с коляской: Непонятная сила тянет
12:08
Господи, помилуй: с Зеленским в могилу закопали 300 тысяч
12:04
Назло бывшему: Айза отомстила Гуфу сменой фамилии
11:54
Раздавленный Григорьев-Апполонов сокрушается из-за ошибки
11:53
Сверкала трусиками: Дженнифер Энистон оконфузилась на публике
11:43
Мечтающая о миллиардере Муцениеце огласила свой гонорар
11:37
Простила подлеца: судившаяся с Зеленским бывшая жена первой появилась у гроба
11:32
Знакомство со Шпицей повергло Певцова в шок
11:30
В России за сутки выявили почти 34 тысячи случаев заражения ковидом
11:17
"Может себе позволить": раздевшейся Ковальчук дали волю
11:08
Волочкова закипит: Сбежавший Воля ошарашил шпагатом и бритыми ногами
11:08
"Всем легче, когда мама на работе": мужу и детям сложно терпеть Банщикову из "Ищейки"
10:57
Звезда сериала "Каменская" оказалась в реанимации после пожара: Ожог дыхательных путей
10:55
Любовник Волочковой сделал заявление после устроенной в самолете перепалки
10:54
В Комсомольске-на-Амуре в ДТП со скорой погиб человек
10:54
"Какое убожество": экс-продюсер Волочковой оплевал ее ухажеров и обвинил в бешенстве матки
10:25
Шепелев вызвал ажиотаж домашним видео с сыном
10:06
"В счастливом браке с успешным мужем": целующегося с музыкантом Киркорова застали врасплох
10:04
Большой грех: перед началом панихиды по Зеленскому грянул скандал
09:49
Россияне ахнули при виде изменившейся до неузнаваемости Яковлевой
09:49
Взбешенная Волочкова раскрыла подробности разборок в самолете
09:46
Толкалина рассказала о неудачном браке с Кончаловским: Считала себя дурой и уродом
09:29
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
09:16
С 1 марта россиянам грозит штраф за обшивку и остекление балконов
09:15
Эксперт Абзалов о безвыходном положении Зеленского: Ухудшение ситуации трудно свалить на Москву
08:58
Заподозренная во второй беременности Тодоренко заговорила о разочарованиях: Не готов быть родителем
08:53
"Пора родить": дочь тяжелобольной Заворотнюк заговорила о беременности
08:39
Устроившую скандал в самолете Волочкову с любовником забрали в полицию
06:14
Крещение Господне: что нельзя делать в православный праздник 19 января
04:10
Взбешенную Монеточку пытаются спасти от большой ошибки после скандала
01:59
Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шесть волосинок в пять рядов: 72-летняя Пугачева поразила видом без парика
Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен
"Она что, мать кормящая?": для чего использовали униженною Бузову
Не выдержала: стало известно об уходе Пелагеи
"Органы разберутся": Ограбленной на 100 миллионов вдове Градского светит тюремная камера
"Хочется вставить кляп": Сболтнувшего гадости Певцова смачно приложили
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Регионы

В Новосибирске подросток отравился электронной сигаретой

прочитано 22 раза

В Новосибирске подросток отравился электронной сигаретой. Стало известно, что школьнику стало плохо на остановке.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, передает РИА ФАН. По факту произошедшего проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Автор: 19 января 2022, 14:05 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость943601
Пожаловаться Ответить
Так ему и надо. Может, поумнеет. Хотя сейчас подростки один дебильнее другого.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен

Золовка оплевала вдову артиста
Шоу-бизнес

Изможденная страшными медицинскими манипуляциями Тодоренко разрыдалась на камеру

Ведущая настрадалась
Сериалы

"К черту, мой мальчик": в действиях забытой Милохиным Медведевой оказался скрытый смысл

Блогер провел вечер в компании Алины Загитовой
Шоу-бизнес

Униженная молодая жена раскрыла тайну знакомства с Цекало

Супруга знаменитости разоткровенничалась

Гороскоп

Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили почти 34 тысячи случаев заражения ковидом
Откуда москвичи привозят омикрон-штамм: названы самые "заразные" страны
"Каширский двор" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер
Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

В Новосибирске подросток отравился электронной сигаретой
В Дагестане задержали банду фальшивомонетчиков
В Подмосковье поймали обманывавшего пенсионеров мошенника
Банда приезжих совершила серию краж из банкоматов в Домодедове
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+