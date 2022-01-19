В Новосибирске подросток отравился электронной сигаретой. Стало известно, что школьнику стало плохо на остановке.
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, передает РИА ФАН. По факту произошедшего проводится проверка.
В Новосибирске подросток отравился электронной сигаретой. Стало известно, что школьнику стало плохо на остановке.
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, передает РИА ФАН. По факту произошедшего проводится проверка.
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