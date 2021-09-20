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Кемеровчанин зарезал мужчину из-за просьбы угостить сигаретой

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Кемеровчанин совершил тяжкое преступление. По информации прессы, гражданин убил своего знакомого ножом.

Причиной расправы стала просьба угостить сигаретой, передает сайт VSE42.RU. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство.

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Автор: 20 сентября 2021, 20:43 Источник: VSE42.RU ✓ Надежный источник

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