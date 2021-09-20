Кемеровчанин зарезал мужчину из-за просьбы угостить сигаретой

Кемеровчанин совершил тяжкое преступление. По информации прессы, гражданин убил своего знакомого ножом.
Причиной расправы стала просьба угостить сигаретой, передает сайт VSE42.RU. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство.
Кемеровчанин совершил тяжкое преступление. По информации прессы, гражданин убил своего знакомого ножом.
Причиной расправы стала просьба угостить сигаретой, передает сайт VSE42.RU. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство.
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