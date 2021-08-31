В Петербурге у мужчины сгорел автомобиль после ссоры с таксистами

В северной столице произошел серьезный инцидент. У местного жителя сгорел автомобиль.
Мужчина убежден, что это случилось в результате умышленного поджога. Он поведал о том, что перед произошедшим поссорился с таксистами. По данным фактам было возбуждено уголовное дело, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Правоохранители выясняют все обстоятельства.
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