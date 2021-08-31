В Челябинске у пенсионерки выманили деньги через "Одноклассники"

Жительница Челябинска пострадала от действий мошенников. Сообщается, что злоумышленникам удалось выманить у пенсионерки денежные средства с помощью социальной сети "Одноклассники".
Для этого была взломана страница знакомой потерпевшей, с которой россиянке отправили сообщение с призывом участвовать в розыгрыше. Женщина доверилась и передала аферистам свои конфиденциальные данные, что позволило преступникам списать с ее банковской карты деньги. На данный момент по факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, сообщает URA.ru.
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