В Подмосковье поймали выкравшего из автосалона сейф мужчину

В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в краже сейфа из автосалона на Новорижском шоссе. По данным следствия, 38-летний мужчина с сообщником ночью вскрыл входную дверь, выбил кувалдой бронестекло в кассе и вытащили сейф с деньгами.
Как сообщают "Вести Подмосковья", сумма ущерба составляет пять миллионов рублей. Грабителей отследили по камерам видеонаблюдения.
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