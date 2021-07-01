Россиянка убила мужа на почве его плохого отношения к пасынку

Жительница Саратовской области обвиняется в совершении тяжкого преступления. По данным следствия, гражданка расправилась с собственным мужем.
Мотивом стало плохое отношение мужчины к пасынку, передает РИА ФАН. Перед убийством обвиняемая распивала с супругом спиртное. Она уже дала признательные показания.
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