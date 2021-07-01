Boeing повредил корпус при посадке в Якутстке

Самолет Boeing 737-700 получил повреждение при посадке. По информации прессы, воздушное судно приземлилось в Якутске.
Речь идет о негерметичной части фюзеляжа, сообщает телеканала "360". Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить экспертной комиссии.
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