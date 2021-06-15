Под Москвой мошенница обманула пенсионерку

В подмосковном Павловском Посаде 27-летняя мошенница обманула пенсионерку. Она подошла к жертве на улице и объявила, что должна передать ей продуктовый набор. Однако для его получения женщина должна заполнить анкету, оговорилась злоумышленница. Для этого они поднялись к женщине в квартиру.

Пока пенсионерка заполняла бумаги, мошенница обчистила ее квартиру, передает сайт "Подмосковье сегодня". Добычей злоумышленницы стали деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба оценивается в более чем 150 тысяч рублей.

Злодейку задержали. Ее проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.