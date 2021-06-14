Жуткое видео взрыва на заправке в Новосибирске

Огонь возник в момент заправки одного из автомобилей. Вспышка привела к, как рассказывают очевидцы, по меньшей мере пяти взрывам. Жуткие кадры опубликовали в Сети очевидцы.
Сообщается, что площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров. На место прибыли экстренные службы, однако борьба с огнем идет с затруднениями. Число пострадавших составило шесть человек. Из них четверым потребовалась госпитализация в ожоговый центр.
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