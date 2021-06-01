В ХМАО студент-медик зарезал бабушку и дядю

Настоящей трагедией закончились затянувшиеся семейные разборки в Ханты-Мансийске. Не сошлись характерами 80-летняя женщина и ее невестка. Старушка неоднократно жаловалась на свою родственницу и упрекала ее в попытках свести ту в могилу чтобы завладеть квартирой. Делала она все это в присутствии сына невестки, 19-летнего студента-медика.

В конечном счете молодому человеку это надоело и он зарезал бабушку прямо в коридоре, передает Life.ru. На шум вышел дядя молодого человека – 51-летний брат его отчима. Мужчина костылем попытался отогнать убийцу, однако в итоге тот расправился и с ним.

Парень спрятал нож, а также некоторые ценные вещи, попытавшись инсценировать ограбление. Полиции, однако, удалось обнаружить оружие убийства и разобраться с истиной картиной произошедшего.