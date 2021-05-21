Во Владикавказе врачи во время операции чинили светильник с помощью швабры

Во Владикавказе врачи с помощью швабры пытались починить светильник. Примечательно, что они делали это прямо во время операции.
Пациент при этом ждал на столе. Происходящее попало в объектив камеры, после чего кадры оказались в распоряжении журналистов. По информации телегам-канала "Baza", во время операции светильник и чуть не упал на пациента.
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