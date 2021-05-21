В Люберцах приезжие похитили бездомных женщин

Четверо приезжих подверглись уголовному преследованию за совершенное ими противоправное деяние. По данным следствия, злоумышленники похитили двух женщин в подмосковных Люберцах.
Нарушители закона заставили потерпевших просить милостыню у прохожих. Одной из пленниц удалось сбежать от похитителей и позвать на помощь. Сейчас злоумышленники находятся в руках полицейских, передает "Радио 1".
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