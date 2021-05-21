Пассажирский самолет совершил жесткую посадку под Тюменью

Серьезный инцидент произошел под Тюменью. Сообщается, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку.
По данным "Царьграда", в результате случившегося несколько граждан пострадали, они получили травмы. Обстоятельства случившегося выясняются.
Серьезный инцидент произошел под Тюменью. Сообщается, что пассажирский самолет совершил жесткую посадку.
По данным "Царьграда", в результате случившегося несколько граждан пострадали, они получили травмы. Обстоятельства случившегося выясняются.
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