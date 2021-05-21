В Ростовской области погибли семеро рабочих

Во время работ на очистных сооружениях в в Неклиновском районе Ростовской области погибли сразу семеро рабочих, передает телеканал "360". Также сообщается о четырех пострадавших. Из них двое находятся в тяжелом состоянии. Обстоятельства ЧП и его причины устанавливаются. В СМИ появилась версия, что люди могли отравиться метаном.

