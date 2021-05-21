В Севастополе загорелись две соседние квартиры

Проблем невольно подкинули своим соседям жители четвертого этажа одного из домов в Севастополе. Огонь с их балкона перекинулся на пятый этаж, передает телеканал "360". Прибывшие по вызову пожарные быстро поняли, что пламя может распространиться и дальше. Были эвакуированы люди, один из них успел заработать ожог. Площадь возгорания оценили в 28 квадратных метров.
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