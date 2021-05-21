Объявлено о новом разливе нефти в ЯНАО

На Крайнем месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошел прорыв промыслового трубопровода, передает RT. В результате ЧП в окружающую среду разлилась нефтесодержащая жидкость.
Теперь произошедшее предстоит проверить прокуратуре. Известна компания, которая занимается разработкой месторождения. Это АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".
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