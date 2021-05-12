На пляжах Сочи нашли ядовитый сорняк

На пляжах Сочи были обнаружены растение витекс прибрежный, передает Общественная служба новостей. Это считается одним из самых известных ядовитых сорняков на юге России. Специалисты боятся, что в результате погибнет редкая прибрежная флора.
На пляжах Сочи были обнаружены растение витекс прибрежный, передает Общественная служба новостей. Это считается одним из самых известных ядовитых сорняков на юге России. Специалисты боятся, что в результате погибнет редкая прибрежная флора.
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