Из школы под Астраханью эвакуировали детей

В одной из школ села Солянка Наримановского района Асраханской области ученик распылил перцовый баллончик, передает "Царьград". В результате из учебного заведения пришлось эвакуировать 70 детей и пять преподавателей. Троих школьников осмотрели врачи – остальным помощь медиков не потребовалось. Отмечается, что учебный процесс был нарушен только на одном этаже здания.
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