В гостинице под Москвой нашли труп женщины

Жуткий сюрприз поджидал работников отеля в селе Юдино Одинцовского округа Московской области. В одном из номеров лежала мертвая женщина, передает сайт "Подмосковье сегодня". При осмотре на лице и шее погибшей специалисты зафиксировали травмы. Впрочем, точную причину смерти предстоит определить уже после экспертизы. На месте уже работают следователи и криминалисты.
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