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В Златоусте сняли на видео гигантский природный пожар

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На территории памятника природы «Гора Косотур» в окрестностях Златоуста в Челябинской области начался пожар, передает Пятый канал. Благодаря расположению горы, горящую траву модно было видеть из любой точки города. Очевидцы сняли происходящее на видео. Пожарным удалось остановить распространение огня до того, как он подобрался к домам.

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Автор: 23 апреля 2021, 10:07 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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