Под Тверью 50-летняя женщина умерла в беседке от переохлаждения

В Тверской области произошла трагедия. Уточняется, что в местном поселке нашли тело женщины.
По информации прессы, 50-летняя россиянка скончалась от переохлаждения. По факту случившегося организована проверка, сообщает издание Tverigrad.
В Тверской области произошла трагедия. Уточняется, что в местном поселке нашли тело женщины.
По информации прессы, 50-летняя россиянка скончалась от переохлаждения. По факту случившегося организована проверка, сообщает издание Tverigrad.
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