Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Асафов высказался о шансе звонка Байдена Зеленскому усилить антироссийскую позицию
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
партнеры
Понедельник
29 марта
Лента новостей
11:53
“Черт, а проще говоря бес”: Моргенштерна смешали с грязью на Первом канале
11:51
Известная актриса "помалкивала в тряпочку" из-за страха оказаться на улице: скиталась по вокзалам и друзьям
11:50
Разыскивают приставы: тяжелобольная Заворотнюк погрязла в долгах
11:30
В Петербурге пассажир ударил ножом водителя маршрутки
11:13
"Избалованная до невозможного предела": сбрившую брови дочь Гузеевой облили помоями
11:07
Отец Фриске купил машину по цене квартиры в Подмосковье
10:50
"Где твой мозг?": оперная дива огрела Баскова палкой
10:49
Никита Панфилов довел инвалида-колясочника до слез
10:43
"Вырастила и заслужила!": Успенская о судьбе проблемной покалеченной дочери
10:37
Самый богатый человек Чехии погиб в авиакатастрофе
10:22
Прилучный и Карпович показали своего странного малыша
10:11
"Родила и сиди спокойно": возлюбленную Шепелева просят угомониться
10:08
Экс-министр Украины назвал главную ошибку Киева в стратегии по возвращению Крыма
09:51
Экс-любовник Бузовой сделал заявление о новой девушке
09:33
"Вскочил и просто орал": появилась информация о публичном срыве Лазарева
09:26
На севере Москвы водитель грузовика насмерть сбил пешехода
09:12
Кандидат от "ЕР" Евгений Григорьев победил на досрочных выборах главы Якутска
08:57
"Ущербная и неудовлетворенная": Цымбалюк-Романовская врезала обнаглевшей Ксенофонтовой
08:44
Запад пытается заставить Россию поддерживать русофобский режим в Белоруссии – эксперт Трухан
08:37
"Хочу отдохнуть": истощенная Долина резко отказалась от замужества
08:20
Глобальный рост цен: блокировка Суэцкого канала ударит по карманам россиян
08:18
"Отдыхаю там, где меня никто не знает": взрослый сын рассказал о жизни с Наташей Королевой
06:37
"Нам пора расстаться": Затравленная Седокова оставила странное послание
04:43
Незапланированная беременность перевернула жизнь актрисы Кузнецовой с ног на голову
02:23
"Плачу десять лет": Знаменитая актриса устала содержать бывшего мужа-нахлебника
00:14
Звезда сериала "Лиззи Магуайер" родила дочь
22:01
Врачи сообщили Тодоренко об обнаруженной у нее редкой неизлечимой болезни
20:03
Отказавшаяся от еды Волочкова превратилась в тростинку
19:56
Вассерман об отказе Украины от российской вакцины: Поставлены под угрозу жизни всех граждан
19:21
"Все мы не бессмертны": криминальный авторитет по кличке Демон о Дрожжиной и Цивине
18:21
Топор, торт в виде фаллоса и букет из перца: что подарили Джигурде на 60-летие
18:12
Золотой ребенок: Шепелев спустил на роды любимой неприличную сумму
18:05
Протест в новых формах не угрожает господствованию Лукашенко – аналитик Карбалевич
17:51
Потоп в особняке: Билан нажил серьезные проблемы
17:46
Сенсационное появление дочери Началовой всполошило народ
17:27
Источник в госструктурах Белоруссии передал Тихановской данные о преступлениях властей
17:22
"30 лет – идеальное время": Ивлеева откровенно о своих пикантных фото
17:13
Умер заслуженный тренер СССР по плаванию
17:05
Лазарев сцепился с обругавшей Крутого Собчак
16:57
Не может отпустить: Дакота отчитала гуляющего Соколовского
16:48
До планируемого Лукашенко референдума существенного "разжатия гаек" в Белоруссии не будет – обозреватель Шрайбман
16:19
Путин назвал сроки снятия коронавирусных ограничений в России
15:41
Путин объяснил отсутствие видео его вакцинации
15:41
"Опять придется зарабатывать старческими шпагатами": вновь спутавшаяся с альфонсом Волочкова наступает на те же грабли
15:19
Зудина поведала о любовных похождениях сына Табакова
15:01
Байден проигнорировал Зеленского на международном саммите
14:41
"Совсем больные?": Валерию крепко приложили за методы воспитания ребенка
14:38
Политолог Кемени о положении Байдена: В США сейчас царит хаос
14:21
Должники по кредитам в России начнут жить по-новому с 1 апреля
14:14
Принц Уильям побил звезду Голливуда
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Из новой жизни": Шепелев впервые вышел на связь после рождения ребенка
Согрешившая с маньяком Собчак огрызнулась на россиян: Ничем не брезгует
Золотой ребенок: Шепелев спустил на роды любимой неприличную сумму
"Нужен постоянный внешний враг": эксперт Карбалевич о политике Лукашенко
Лазарев сцепился с обругавшей Крутого Собчак
Приманка для Прилучного: Муцениеце сверкнула наливной грудью
Регионы

В Петербурге пассажир ударил ножом водителя маршрутки

прочитано 100 раз

В северной столице правоохранительные органы зафиксировали сообщение о серьезном инциденте. Сообщается, что пассажир маршрутки ударил ножом водителя.

Пострадавшего увезли в больницу, передает RT. Злоумышленник скрылся с места преступления.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 29 марта 2021, 11:30 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Очень сильное кровотечение": мать прооперированной Волочковой схватилась за молитвенник после слов врача

Артистка пошла на аборт
Шоу-бизнес

Истыканную иглами Талызину вывезли на люди в инвалидной коляске

Артистку сломила медицина
Шоу-бизнес

Шепелев впервые показал родившую возлюбленную

Журналист поделился подробностями личной жизни
Шоу-бизнес

"Состояние не улучшилось": Фатеева рассказала о тяжелой болезни

Актриса посетовала на некомпетентных врачей

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+