В Петербурге пассажир ударил ножом водителя маршрутки

В северной столице правоохранительные органы зафиксировали сообщение о серьезном инциденте. Сообщается, что пассажир маршрутки ударил ножом водителя.
Пострадавшего увезли в больницу, передает RT. Злоумышленник скрылся с места преступления.
В северной столице правоохранительные органы зафиксировали сообщение о серьезном инциденте. Сообщается, что пассажир маршрутки ударил ножом водителя.
Пострадавшего увезли в больницу, передает RT. Злоумышленник скрылся с места преступления.
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