В Подмосковье спасли пациента с полностью пораженными легкими

Из одной из больниц в подмосковном Одинцово спустя 120 дней лечения был выписан болевший коронавирусом мужчина, передает "Радио 1". Его лечение началось еще в ноябре 2020 года. Практически сразу больной попал в реанимацию. Сообщается, что у него было поражено 100% легких. Он провел 44 дня подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем пережил другие необходимые процедуры. В конечном счете его удалось спасти.
Популярные темы форума
Беременную бросил парень
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Возраст
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Муж не хочет работать
Гастеры
Паразиты в организме
Кикимора домашняя
Муж хочет сына, а будет дочь
Женский алкоголизм