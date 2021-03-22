После взрыва газа под Москвой проводится проверка

Днем 22 марта в деревне Полтево в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа. По предварительным данным, ЧП произошло из-за скачка давления, в результате чего пострадали сразу несколько домов. По факту произошедшего проводится проверка, передает Пятый канал.
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