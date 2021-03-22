Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Асафов высказался о шансе звонка Байдена Зеленскому усилить антироссийскую позицию
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
партнеры
Понедельник
22 марта
Лента новостей
18:33
Кожа да кости: сын Михалковой отощал до неприличия
18:22
Рабочего из Тувы застрелили в Подмосковье
18:17
Жириновский отреагировал на инцидент с Байденом: Сигнал или символ?
18:00
"Свекровь хотела меня уничтожить": Тяжелобольная экс-супруга Аршавина обвинила мать футболиста в колдовстве
17:52
Стартует продолжение сериала "Анна-детективъ" с Александрой Никифоровой и Юлией Такшиной
17:29
В Вологде росгвардеец спас людей из огня
17:02
Под Москвой задержали приезжих фальшивомонетчиков
16:39
Попался на взятке в 30 миллионов: тесть Баскова оказался за решеткой
16:35
"Теперь я бионик!": звезду сериала "Анатомия страсти" спасли от самой мучительной боли
16:00
Путин назвал дату своей вакцинации от коронавируса
16:00
Взбешенная Собчак вылила ушат помоев на жителей провинции
15:47
Молодая жена Петросяна сделала заявление о беременности: Должно быть у каждого
15:43
Психанул и уехал: Билан устроил вызывающий демарш перед выходом на сцену
15:42
"Очень тяжело и больно": наследник не пустил звезду "Морозко" на похороны к отцу
15:35
Развязная подружка Крида сообщила о свадьбе и показала кольцо с бриллиантом
15:07
Политолог Шариков об оскорблениях Байдена в адрес Путина: В Вашингтоне не хотели эскалации отношений
14:59
Вместо Манижи: Подольская предложила отправить на "Евровидение" Моргенштерна
14:49
Сладкая жизнь в тюрьме и возвращение: что стало с отсидевшей звездой "Отчаянных домохозяек"
14:48
Без носа: в Сети появились первые фото изувеченной экс-супруги Аршавина
14:46
Как снимали фарсовую комедию "Здравствуйте, я ваша тетя" с Калягиным и Джигарханяном
14:44
Попались на лжи: Меган Маркл и принц Гарри сказали неправду в интервью
14:42
Подруга помогла округлившейся Собчак избавиться от второй "беременности"
14:17
Названы самые "таксистские" города России
14:14
Шок: похотливая Волочкова предстала полуголой перед детьми
14:10
"Не самая главная новость": Волочкова наплевала на тяжелобольного Урганта
13:56
"Это было шоком": Ивлеева раскрыла тайну появления Пугачевой на дне рождения
13:46
"Он так похорошел": Вера Брежнева попала под чары известного актера
13:41
История напавшего с ножом на инспектора актера сериала "След" получила продолжение
13:39
"Что с вашим лицом?": Навка вызвала оторопь своим видом
13:37
Хулиганы затушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге
13:23
Трамп высказался о падении Байдена на трапе самолета: Я ему не проиграл
13:21
Названы города России с самой высокой зарплатой
13:10
Синоптик назвала сроки прихода настоящей весны в Москву
13:05
А как же Прилучный? Карпович вышла замуж
12:57
Иван Ургант заразился коронавирусом
12:56
"Просто гадость": как вернувшийся Серебряков отреагировал на резкие слова Певцова
12:50
Кто старое помянет: страстный поцелуй Лолиты и Цекало попал на камеру
12:34
"Пригласила на свидание": Сотникова о домогательствах известной актрисы
12:28
Росла как Маугли, попадала под нож: дочь Михаила Ефремова откровенно о несчастном детстве
12:21
Раздевшаяся на камеру Асмус вызвала оторопь
12:19
Названы вызывающие отравление продукты
12:11
Россиян ждет подорожание одежды и обуви: в чем причина
12:06
"Был на грани": мимолетный роман разрушил брак актера "Склифосовского" и почти довел его до могилы
11:50
"Очень сексуально": Дарья Мороз завела россиян снимком в сетке на голое тело
11:49
Россиян предупредили о вспышке туберкулеза после пандемии коронавируса
11:42
В России появятся хлеб и мясо из насекомых
11:26
Богатырев из "Кухни" и Арнтгольц поделили заботы о новорожденном сыне
11:20
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 9,2 тысячи
11:13
"Ее мамой называл": обнародованы ужасающие детали смерти сына Ливанова и Безруковой
11:08
Теперь – Анита Маркони: поклонники обсуждают внезапную смену фамилии Цой
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нормальное женское желание": внучка Гурченко откровенно о романе с Шаляпиным
Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Вскрылись шокирующие данные об изнасиловании Легкоступовой перед смертью
Пугачева прилюдно унизила Киркорова словами о Галкине
Политолог Класковский: В Москве понимают, что Лукашенко осталось недолго
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Регионы

Рабочего из Тувы застрелили в Подмосковье

прочитано 144 раза

В подмосковном Раменском после пяти пулевых ранений ушел из жизни рабочий из Тувы, передает "Царьград". Огонь по нему открыли сотрудники полиции, после того, как он бросился на них со штыковой лопатой наперевес. Перед этим он успел напасть на сотрудников скорой помощи, которые прибыли для оказания ему помощи – мужчина был ранен в шею.

Однако принимать чужую помощь мужчина оказался не готов – он через форточку пролез из слона скорой помощи на водительское сиденье и попытался угнать машину. Потерпев неудачу рабочий схватился за лопату и, несмотря на предупредительные выстрелы. воздух, попытался ранить прибывших полицейских. От полученных травм он скончался на месте.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 22 марта 2021, 18:22 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Что с вашим лицом?": Навка вызвала оторопь своим видом

Снимок спортсменки на полу ужаснул народ
Шоу-бизнес

Попался на взятке в 30 миллионов: тесть Баскова оказался за решеткой

Предприниматель все отрицает
Шоу-бизнес

Взбешенная Собчак вылила ушат помоев на жителей провинции

Светская львица проявила характер
Шоу-бизнес

"Пригласила на свидание": Сотникова о домогательствах известной актрисы

Актриса была шокирована предложением коллеги

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+