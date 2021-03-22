Названы регионы России с самой высокой зарплатой по отраслям

Журналисты провели исследование, чтобы выяснить, в каких регионах России самый высокий уровень отраслевой зарплаты. По его результатам специалисты составили рейтинг.
Выяснилось, что больше всего получают работники сферы добычи нефти и газа в Сахалинской области – около 380 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались финансисты из Москвы, которые зарабатывают порядка 187 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают сотрудники нефтегазовой отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе со средней зарплатой в 170 тысяч рублей, передаёт "Москва 24".
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Беременную бросил парень
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Возраст
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Гастеры
Муж не хочет работать
Кикимора домашняя
Паразиты в организме
Муж хочет сына, а будет дочь