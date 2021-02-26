В Ярославле ребенок выжил после падения с седьмого этажа

В сугроб под окнами собственной квартиры на седьмом этаже одного из многоквартирных домов Ярославля приземлилась девочка семи лет, передает сайт VSE42.RU. Девочка выжила, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.
В сугроб под окнами собственной квартиры на седьмом этаже одного из многоквартирных домов Ярославля приземлилась девочка семи лет, передает сайт VSE42.RU. Девочка выжила, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.
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