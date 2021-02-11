Дзержинск заполонили синие собаки

Жители города Дзержинска перепуганы внешним видом местных бездомных собак. Бродячие животные по какой-то причине окрасились в синий цвет.
Люди не исключают, что это могло произойти из-за того, что собаки искупались в отходах предприятия. Точная причина произошедшего до сих пор не выяснена, передает телеграм-канал "Baza".
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