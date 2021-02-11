В Люберцах в торговом центре жестоко избили подростка

В Московской области жестко избили подростка. Уточняется, что инцидент произошел в люберецком торговом центре.
По информации "Царьграда", на парня напал взрослый мужчина. Известно, что пострадавшего госпитализировали. Злоумышленнику удалось скрыться. По факту случившегося проводится проверка.
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