В Люберцах в торговом центре жестоко избили подростка

В Московской области жестко избили подростка. Уточняется, что инцидент произошел в люберецком торговом центре.

По информации "Царьграда", на парня напал взрослый мужчина. Известно, что пострадавшего госпитализировали. Злоумышленнику удалось скрыться. По факту случившегося проводится проверка.