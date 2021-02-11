В Электростали загорелся двигатель маршрутки

В Подмосковной Электрострали произошел инцидент, связанный с общественным транспортом. По данным СМИ, загорелся двигатель у маршрутного такси.
К счастью, местность патрулировали сотрудники Росгвардии, которые оперативно потушили пламя. Обошлось без пострадавших, поскольку в маршрутке на тот момент не было людей, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Запах изо рта
Давайте сыграем!
Покрасить волосы в розовый?
В чем правда Навального?
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!
Снятся триллеры с примесью ужасов
Мы наняли репетитора.
Я
Я решилась
Моей семье нужна финансовая помощь !