Житель Чехова убил собутыльника ножом во время попойки

Тяжкое преступление совершил житель подмосковного Чехова. По версии следствия, мужчина заколол собутыльника ножом во время попойки.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", мотивом преступления стала бытовая ссора. Подозреваемый уже задержан, он дал признательные показания.
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