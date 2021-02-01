Депутат из Химок рассказал о миллионных премиях для властей города

Члены совета депутатов подмосковных Химок выписали премии по 25 окладов руководству города. Мэр может получить пять миллионов рублей. Об этом рассказал местный депутат Андрей Бессонов.



Солидные премии выплачиваются мэру Химок, главе совета депутатов и его заместителю, а также руководителям управлений и отделов городской администрации. Такое постановление было принято 28 декабря 2020 года, сообщил Бессонов.

Со слов депутата, его коллеги объяснили это решение тем, что городской округ по итогам 2020 года повысил рейтинг и получил одобрение губернатора Подмосковья. Местные парламентарии уверяют, что премию выплатят из областных средств, но откуда они взяли деньги – до конца непонятно, сказал Бессонов в интервью порталу "Ридус".

Депутат рассказал о заработных платах руководителей города. Глава горсовета Александр Дряннов получает около 160 тысяч рублей, а премия ему полагается в размере четырех миллионов. Начальники отделов и управлений получают от 20 до 100 тысяч – их премия может составить от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

Журналисты приводят сведения о доходах главы Химок Дмитрия Волошина. "Его месячная зарплата со всеми надбавками составляет свыше 700 тысяч рублей. Но месячный оклад примерно 200 тысяч рублей, таким образом, размер его премии может составить до 5 млн рублей", – отмечает "Ридус".

И это при том, что с бюджетом у Химок далеко не все в порядке, подчеркнул Бессонов. По его словам, при обсуждении вопроса о премиях он напомнил коллегам о расходах на поддержку малого и среднего бизнеса. В наступившем году они составят лишь четыре миллиона рублей.

В целом же дефицит бюджета городского округа составляет около 350 миллионов рублей, уточнил депутат. И проблем в Химках еще много: например, уборка подъездов и тротуаров оставляет желать лучшего, указал Бессонов.

Ранее местный депутат Андрей Зайцев рассказал о нарастающих долгах городского округа и жалобах жителей на ржавую воду. Несмотря на это, администрация округа закупила партию элитной минеральной воды за 261 тысячу рублей.