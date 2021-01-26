Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках

На пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе в Химках появилась транспортная развязка. Объект построили в рекордно короткие сроки – за один год. Участие в церемонии открытия приняли президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.



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