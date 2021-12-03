В Севастополе мужчина задушил свою мать поводком

Житель Севастополя совершил преступление. Сообщается, что мужчина задушил свою мать поводком.
Известно, что гражданин убил женщину в ходе конфликта. Злоумышленник сам во всем сознался полиции, передает сайт VSE42.RU.
Житель Севастополя совершил преступление. Сообщается, что мужчина задушил свою мать поводком.
Известно, что гражданин убил женщину в ходе конфликта. Злоумышленник сам во всем сознался полиции, передает сайт VSE42.RU.
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